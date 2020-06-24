最後一星發射 北斗織成全球導航網 專家：實現國產化 不怕他國技術掣肘

北斗三號收官發射一波三折。中新社報道指，此前因中國兩次航天發射任務失利，工程亦進行質量複查，發射時間由5月調整至6月。衛星原定於6月16日上午發射，但在6月15日晚進行發射前12小時的功能檢查時，意外發現一個技術問題，經過討論，為確保百分百成功，指揮部決定推遲發射時間至23日。

最大衛星 供精密定位短報文通訊

此次發射的是一顆距地面約36000公里的地球靜止軌道衛星，是北斗三號組網衛星中最重、體積最大的一顆。除了傳統定位導航和授時服務外，還提供星基增強、精密定位服務以及短報文通訊服務。中國衛星導航系統管理辦公室表示，衛星經過一系列在軌測試入網後，中國將進行北斗全系統聯調聯試，擇機面向用戶提供全天時、全天候、高精度全球定位導航授時服務。

2000年發射首顆北斗導航試驗衛星至今，中國共成功將59顆北斗衛星送入太空，成功率達100%。《人民日報》引述北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風表示，衛星成功發射對他來說意義重大，尤其此次既要確保工程全線任務成功，又要抓好新冠疫情防控。他表示，北斗系統涵蓋了「北斗人」30多年的心血和努力，「如同『衛星導航只受制於人們的想像力』，我相信北斗系統還會給世界帶來更多驚喜」。

中國有意與美國的GPS、俄羅斯的GLONASS及歐盟的「伽利略」競爭，從1980年代開始研發北斗系統，1994年啟動建設，分「三步走」建成北斗一號至三號系統（見上圖），形成與上述導航系統並存的格局。此前，中美根據《北斗與GPS信號兼容與互操作聯合聲明》，成立中美衛星導航合作工作組，以使北斗和GPS在國際電聯的框架下實現兼容。這意味着普通用戶在基本不增加成本的情况下，可同時使用上述兩個衛星導航系統。

「對國防更具重大戰略意義」

《新京報》引述中國衛星導航定位協會副秘書長王博表示，衛星的授時功能在電網、5G通信、金融系統等國計民生行業中十分重要，對於國防安全更具重大戰略意義，很多武器裝備的制導、導航都離不開衛星。王博說，北斗的特色在於軌道設計，30顆衛星分成三個軌道面，其中兩個是高軌。在中低緯度地區、多高大建築物遮擋的城市環境，北斗的定位效果會比GPS更好。

王博又說，北斗信號方面也有優勢，是目前唯一能使用三頻型號的衛星導航系統，現在GPS也在進行三頻的改造。此外，北斗衛星核心器件全部實現國產化，不會受到他國技術限制「卡脖子」，但美國在高科技領域對中國的限制措施，可能對北斗未來國際化產生影響。

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