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2020年6月23日星期二
中國新聞
日本為釣魚島改名 華斥挑釁主權 稱改名為加快行政效率 台籲克制勿阻雙方關係
內地修武警法 加快海警軍方合作
港保釣人士促中央登島宣示主權
台產軍機首飛 中美同日闖台海空域
前鷹派少將談中印：華不打則已打則必勝
印防長：倘華採任何行動 予部隊完全自由
中歐視像會議 歐洲願合作復蘇經濟
衛健委專家料京疫情本周結束 數患者無接觸史成隱憂
拒為告政府瞞疫立案 武漢死者家屬：太黑暗
1人遇溺7人救 重慶8小學生全遇難
甘肅石窟佛像重修變「笑佛」
重慶水災
重慶水災
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【明報專訊】重慶市昨日迎來強降雨，最大降雨量達到143毫米，綦江區下北街和濱江路一樓商舖全被淹。
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日本為釣魚島改名 華斥挑釁主權 稱改名為加快行政效率 台籲克制勿阻雙方關係
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