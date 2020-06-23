衛健委專家料京疫情本周結束 數患者無接觸史成隱憂

明報記者

據北京市衛生健康委昨（22日）通報，21日，北京新增報告本地新冠肺炎確診病例9宗，11天累計新增236宗。國家衛健委疾控專家委員會專家吳浩在接受央視採訪時表示，本次疫情中北京對城市的封控與武漢不同，因為疾控部門有更多的經驗和模式可以運用，並非將中性風險地區的社區全部一封了之，而是通過排查，對有病例的社區進行精準封控。吳浩認為，由於封控及時與精準，到目前為止未看到疫情在社區傳播，北京的經濟也未因此次疫情防控遭受嚴重影響。

不過，《北京日報》報道，現有流行病學調查結果顯示，北京多名患者無新發地批發市場直接接觸史；報道認為，「在更多流行病學調查結果出爐之前，這些新情况無疑敲響了警鐘，警惕疫情出現社區傳播，是現階段疫情防控的重點之一。」

《北京日報》：數患者不是確診病例密接者

在昨午北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第129場新聞發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火通報了6月21日7宗確診患者的活動軌迹，及補充通報了20日5宗確診患者的活動軌迹。

《北京日報》梳理12名病例，發現多名患者主要活動軌迹既無新發地批發市場直接接觸史，也不是確診病例密接者。

截至6月20日，北京市核酸檢測機構從98所擴至124所，單日最大檢測能力已從10萬份擴增到23萬份以上，累計採樣兩百多萬份。而官方亦已就的士司機、售貨員、餐飲企業人員、速遞行業從業人員等高風險、高接觸率的服務行業人員進行統一核酸檢測。

專家：傳播鏈條已被阻斷

就目前疫情，吳浩稱北京疫情已經進入了平穩控制期，因每日確診的數值和病例都是在疾控部門控制範圍之內發病的，也從側面證明疫情的傳染源已經被控制，傳播鏈條已經被阻斷。若以新冠病毒感染潛伏期等角度而言，吳浩認為，「估計不會超過本周」，北京疫情就會結束。

（抗疫新階段）