前鷹派少將談中印：華不打則已打則必勝

印前總司令：中方傷亡將倍超印度

最新衛星照片顯示，中印正在加勒萬河谷地區集結軍力。印度在衝突中死亡20人後，路透社報道，曾擔任印度陸軍總司令的交通部長辛格（V.K.Singh）上周六接受印度電視媒體TV News24採訪表示，「如果我們印度一方有20人犧牲，那中方的傷亡至少會翻倍。」

不過，辛格未提供任何證據佐證他的說法。解放軍傷亡人數至今成謎。

稱官兵屢與印兵衝突 從不吃虧

羅援20日在個人博客發文〈老虎不發威，別以為是病貓！〉。文中稱，「2015年8月，我有幸到中印邊境實地考察，親眼目睹了我們邊防官兵的戰備狀况和精神風貌，他們常備不懈，時刻準備打仗。在爭議地區，經常與印軍發生肢體衝突，每次我們都不吃虧，凱旋而歸。」羅援還表示，「印軍碰上了解放軍這隻山地猛虎，讓它領教了什麼是虎威。」負責拱衛西部國土安全的西部戰區，近期也多次舉行軍演。西部戰區陸軍官方微信公眾號「西陸強軍號」昨日披露西部戰區裝甲步兵在高原協同作戰。

華專家：衝突不可能擴大

中通社引述南亞問題專家、復旦大學國際問題研究院教授杜幼康分析， 中印兩國不可能爆發更大衝突，「如果真的爆發大型衝突，對雙方都是不利的，都要投入軍事、外交等多重資源，造成沉重代價。」杜幼康表示，目前中印雙方正談判，軍方、外交部門都在處理此事，總體局勢已經受控，雙方都有意緩和局面。