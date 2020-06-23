港保釣人士促中央登島宣示主權

2012年開始，中國海警船對釣魚島海域實行常態化巡航。童增認為，這是官方用實際行動向世界宣示中國對釣魚島享有無可辯駁的主權，也打破了日本戰後對釣魚島的控制。

內地保釣者籲官民合作

童增表示，日本方面多年來一直謀求將釣魚島佔為己有，並按照既定步驟一步步實施。此次改名就是日本看准在中美關係緊張，及趁中國南海、台灣、香港等各種糾紛爆發之時，突然啟動改名議案。童增稱，對日官方的做反擊，中國除了日常巡航外，也需在教科書等方面讓國人更加正視和重視釣魚島問題。他認為鑑於當前形勢，中國官方可以放鬆對保釣人士的限制，使民間保釣人士能夠與政府合作保釣。

稱登島先需資金修船

對於日本方面的改名行為，曾健成稱，委員會昨得悉日本為釣魚島改名後，正研究採取行動，暫未有具體計劃。

對於會否再發起登島行動，曾健成指，曾載着保釣人士登陸釣魚島的「啟豐二號」，近年來一直停泊在筲箕灣避風塘，前年颱風「山竹」襲港後，令這艘原本已殘破不堪的船更破爛，若要前往釣魚島，首先需要一筆資金維修「啟豐二號」。他強調：「如果隻船運作到，一定會再去（釣魚島）！」

明報記者