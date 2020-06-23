日本為釣魚島改名 華斥挑釁主權 稱改名為加快行政效率 台籲克制勿阻雙方關係

共同社報道，石垣市議會通過的決議中，宣稱釣魚島列嶼「是日本領土的一部分」。該市早前指出，石垣島上也有一處名為「登野城」的地區，為了「加快行政效率並減少業務失誤」，市政府本月9日決定提案，將原行政區域地址為「登野城」的釣魚島改名為「登野城尖閣」。

石垣市市長中山義隆昨在議案通過後受訪表示，改名「沒有政治性意圖，在行政手續的範圍之內。今後將切實推進手續。」而據台灣外交部15日引述中山義隆的回應，後者曾稱，更名案的起因是中國大陸公務船頻繁進出釣魚島海域，引起當地民眾反彈，遂舊案重提以反制。

宜蘭搶先改名 縣長斥日本損漁民權利

中央社報道，宜蘭縣長林姿妙對日方此舉表示遺憾，重申對於漁民既有的作業權利，縣府寸土不讓，堅持到底，懇請當局和縣府站在一起守護主權。台灣將釣魚島納入宜蘭縣管轄，該縣亦搶先於本月11日通過臨時動議案，將釣魚島（台稱「釣魚台」）改為「頭城釣魚台」反擊。

稱台易名是內政 中山義隆：不抗議

中山義隆15日在Twitter發帖稱，對於宜蘭將釣魚島改名為頭城釣魚台，這是對方的內政事務，他不會抗議。宜蘭縣議員蔡文益昨表示，日方行為已嚴重影響台日友好關係，縣議會今日會成立保釣辦公室，原定7月7日出海保釣的計劃不變，除非日方釋出善意。

台外交部昨透過新聞稿表示，釣魚台列嶼主權屬於台灣，任何意圖改變此事實的行為均屬無效，外交部已向日方表示遺憾及嚴正抗議，再次呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾台灣對釣魚台列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

中國官方昨天首次針對更名案表態，外交部發言人趙立堅稱，中方已經通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留作出進一步反應的權利。他重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。

華今年第11次入釣島「日領海」

另據日本放送協會（NHK）報道，昨天下午有4艘中國海警船進入釣魚島海域，為今年以來第11次進入日本聲稱的「領海」，上一次為本月8日。

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