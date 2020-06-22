中央軍委新規 審計監督高層無盲區無例外

新華社報道，《規定》聚焦經濟責任、備戰打仗，要求緊貼領導幹部崗位職責和經濟行為，突出對領導幹部在軍事經濟活動中貫徹決策指示、組織重大決策、完成事業任務、解決矛盾問題等情况的審計。《規定》同時鼓勵探索創新、支持擔當作為，客觀、公正、準確評價領導幹部履行經濟責任情况，保護領導幹部幹事創業積極性、主動性、創造性；堅持標本兼治、重在治本，規範問題整改、移送處理、審計約談、情况通報等，提出審計結果應作為幹部考核、任免和獎懲重要依據，審計建議應當作為有關單位黨委決策和制定政策制度的重要參考。

聚焦經濟責任 備戰打仗

《軍隊領導幹部經濟責任審計規定》最早從2005年1月1日起實施。2014年10月，當時的總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部曾聯合發布施行新修訂的版本。