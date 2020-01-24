時速600公里磁浮樣板列車試行 研發近4年 最快年底量產

集30企業高校技術

人民日報客戶端報道，時速600公里高速磁浮交通系統研製，是科技部國家重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項課題。中車四方股份公司技術負責研發，匯集國內高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30家企業、高校、科研院所共同攻關，目的是攻克高速磁浮核心技術。

自2016年7月項目啟動以來，歷經近4年，項目團隊突破高速磁浮系列關鍵核心技術，成功研製試驗樣板車，經過地面調試和靜態試驗，此次車輛進入線路動態運行試驗，首次試行。

工程師：為後續研製予技術支持

據高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁表示，高速磁浮是包含車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道四大系統在內的系統。此次試驗樣板車成功試行，實現了從靜態到動態運行的突破，取得大量關鍵數據，初步驗證了高速磁浮系統及核心部件的關鍵性能，為後續高速磁浮工程樣板車的研製提供重要技術支持。

在磁浮試驗線上，試驗樣板車首次作系統聯合調試，開展了多種工况下的動態運行試驗，包括不同軌道以及道岔、小曲線、坡道、分區切換等，完成七大項200多個試驗項點，全面測試懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通信等關鍵性能。丁叁叁表示，「在多工况試驗條件下，車輛懸浮導向穩定，運行狀態良好，各項關鍵技術指標符合設計要求，達到設計預期。」

按照計劃，時速600公里高速磁浮工程樣機系統預計在今年底開始生產，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力。