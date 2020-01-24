被嚴刑逼供 王全璋斥司法程序草率 24小時監視威脅加刑 轟以「國安」之名逼害維權人士

44歲的王全璋本月9日接受日本共同社面對面訪問。這是王全璋4月服滿4年6個月刑期後，首度接受傳媒面對面採訪，亦是他首次闡述在囚期間遭逼害的細節。報道提到，訪問是於中國全國人大會議通過制訂港區國安法的決定草案後進行。

北京受訪 一度落淚

據共同社英文版報道，王全璋受訪時表示，當局揑造罪名，並非法調查，以「國家安全」之名迫害維權人士。他說，當局決定罪名和刑期時，「一切從他們自身方便出發」；受訪期間一度落淚。2015年9月至2016年1月，王全璋被關押在天津，他形容拘留的地方是嚴刑拷打的溫牀。

逼認收受海外資金 「顛覆政府」

內地《刑事訴訟法》列明「嚴禁刑訊逼供，和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法蒐集證據，不得強迫任何人證實自己有罪」。王全璋稱，自己當時被關押在20平方米（約215平方呎）的囚室，遭兩名武警24小時監視，睡覺不得翻身。遭摑臉數小時後，他被迫接受一份書面證辭，內容聲稱他收受海外資金，企圖顛覆政權。王也被命令雙手舉高站立15小時，一旦垂下雙手，就會被厲聲怒罵「賣國賊」。

質疑依法治國 「像豬一樣按在地」

2016年1月，被扣留數月的王全璋被正式拘捕。2018年12月，當局首次舉行閉門審理。王在訪問中透露自己一度大喊，質疑什麼是依法治國，被「當成豬一樣按着在地」；其後他擬就刑期提出上訴，司法人員威脅要將其刑期延長至8年。

因「顛覆國家政權罪」被關押近57個月後，王全璋4月5日刑滿出獄，又被當局送到其戶籍地山東濟南隔離22天，才得以返京與妻兒團聚。

王全璋上月表示計劃就案件申訴，尋求推翻法院裁決，並稱清楚要為這場訴訟付出代價，必須慎重處理。自由亞洲電台5月引述王全璋稱，法院的程序有問題，裁決極其不公，缺乏論證，將提出司法申訴，爭取推翻裁決，還自己公道。不過，他說申訴仍處於計劃階段，因為要考慮各種因素，包括家人，現時把更多時間陪伴家人，預料申訴漫長，難度非常大。

2015年7月9日，北京當局發動「709大抓捕」，逮捕約300名維權律師和維權人士，王全璋是最近一個獲釋律師。刑期最長、2017年被判囚8年的維權人士吳淦（網名「超級低俗屠夫」）目前仍在服刑。