華為擬劍橋建研發中心 本周將獲許可

南劍橋郡區議會將批准

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，南劍橋郡區議會獲建議，本周將完全批准華為申請。華為準備興建的晶片研發中心，地址距離半導體企業ARM Holdings 約15分鐘車程。據公開資料，華為目前在歐洲12個國家共設兩個地區中心、23個研究中心，員工逾1.3萬人。

在美國封殺下，英國首相約翰遜今年1月曾表示允許華為有限度參與英國5G非核心建設，此舉引起美國不滿；5月，英國政府又表示要求華為於2023年前完全撤出英國5G網絡建設。

華為承諾在英各地建光纖寬頻

為突破封鎖，華為自倫敦當地時間本月8日開始，在當地多家傳媒刊登全版廣告，承諾將助英國在各地建設高速、可靠的移動和全光纖寬頻網絡，幫助英國實現千兆寬頻全覆蓋的目標。

另據路透社上周六報道，因憂慮美國制裁將破壞華為維持關鍵設備或配件的供應，英國保安官員已提醒國內電訊營運商，要確保有充足的華為設備庫存。報道引述3名知情人士透露，英國國家網絡安全中心（NCSC）的高級官員上周致函英國電訊和沃達豐（Vodafone）。信中強調在美國壓力下，華為未來能否繼續更新其產品之風險正在增加。華為發言人稱，公司正與NCSC全面合作，但拒絕進一步評論。