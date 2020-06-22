京擴檢測範圍 盡檢速遞外賣員

《北京晚報》報道，北京疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長張強周六稱，根據豐台區新發地批發市場疫情發展，北京從本月中旬起對6類「應檢盡檢」人群，按照風險等級，依次展開核酸檢測，其中優先檢測新發地等涉疫市場及周邊社區高風險人員，並陸續對餐飲、商場超市、集貿市場從業員，中高風險街道鄉鎮居民，速遞外賣行業員工等做檢測。

《新京報》引述部分速遞公司、外賣企業透露，全市區域內的速遞員、外賣車手，全須接受核酸檢測。順豐速遞員19日晚即分批到北京各區檢測點接受核酸檢測。美團則暫停曾接「高危地區」訂單的車手接單，接受檢測並居家隔離14天，同時緊急開發升級其手機App功能，讓用戶可查看商戶、車手的檢測情况。

武漢醫療隊抵京 為居民做檢測

另外，武漢首批援京醫療隊亦已於上周六抵京。央視新聞報道，這批醫療隊成員共70人，分別來自華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、協和醫院等6家醫院，除了帶醫療儀器、藥品、防護用品等，將支援北京醫院，加強為北京居民提供核酸檢測。

（抗疫新階段）