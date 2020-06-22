北京百事廠房8確診 主產樂事薯片 百事：爆疫廠從未生產任何飲料

前日增26確診 22來自北京

據國家衛健委和北京衛健委通報，內地20日新增26宗新冠肺炎確診病例，其中25宗為本土病例，22宗來自北京，包括大興區孫村鄉某食品公司發現的8宗確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購，判斷為與新發地相關聯的聚集性疫情。內地查冊網站「天眼查」資料顯示，百事食品（中國）有限公司北京分廠正位於大興區孫村鄉磁魏路1號，該工廠主要生產樂事薯片（Lay's）。

480員工隔離檢疫 全陰性

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏昨在北京市疫情發布會上表示，磁魏路分廠發現首宗病例確診後，當日早上8時立即停產停業，做全廠消毒，封閉所有庫存，禁止外運。當天全部員工居家隔離，16日進行全員核酸檢測，20日轉運480人到集中隔離。這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，居家隔離觀察所有員工共同居住者。

同時，該廠配合政府擴大流行病學調查範圍，截至20日，已追查到密切接觸者87名，全部集中隔離。6月15日和20日，對食堂、更衣室、車間洗手區、廁所、流水線工作區等兩次進行全面環境消毒。

百事中國昨晚在微博發表聲明，稱發生疫情個案的工廠是百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各罐裝廠，迄今為止並未發現任何確診病例，生產經營一直有序開展，未曾停產停業，百事全系列飲料產品符合國家各項標準，一直依法正常供應。

專家：產品理論上無病毒

內地《每日經濟新聞》援引一名免疫學專家稱，薯片等產品的生產過程需要高溫膨化，理論上不會有病毒。但若在運輸的過程中，出現包裝破損或與確診者接觸，可能存在病毒污染的可能，但這種情况幾率極低。該專家建議，應該從市場召回該工廠5月30日之後流入市場的產品，不過又表示消費者不必過於恐慌。

據「界面新聞」報道，百事在內地的薯片生產商還有百事食品（中國）武漢分廠和上海百事食品有限公司，北京大興磁魏路分廠的停產預計不會對市場供應造成顯著影響。

央視新聞報道，北京昨再增兩地上升為高風險地區，分別為豐台區新村街道、大興區黃村（地區）鎮，目前共4個高風險地區，另還有37個中風險地區，涉及豐台、大興、海淀、西城、房山、東城、石景山、朝陽、門頭溝、通州等10個區。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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