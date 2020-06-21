小影業公司改做直播帶貨

導演：疫情帶來巨變 應盡快「觸網」

知情人士透露，曾投資過《紅海行動》、《智取威虎山》、《湄公河行動》等軍事和警匪題材影片及《竊聽風雲》、《掃毒》等港產片的博納影業，於去年底集結3000多人的劇組，在遼寧丹東準備開機《冰雪長津湖》，但由於疫情突至，劇組數千人被滯留當地，遲遲不能開機。疫情緩和後，劇組中1000多人被分流返鄉，仍有將近2000人等待開工。持續停機已令劇組損失數以億人民幣計。

小型影視公司亦在疫境中掙扎求存。朝陽區「雙橋」因緊鄰傳媒大學等學府，一直是北京文化傳媒工作和電影製作公司的集中地。本報記者11日走訪時發現，該地區原來鱗次櫛比的影視公司多已人去樓空，碩果僅存的一兩間公司，也是大門緊閉、門前冷落。一名王姓導演稱，今年開年以來，這裏已有大量影視公司倒閉，其也得籌備一些非影視的內容度日，「比如直播行業，帶貨或者小視頻廣告，這是目前變現比較快的一個途徑」。

談及行業未來，王導認為疫情反覆，可能會使影院產業發生翻天覆地的變化，因此電影人應該盡快「觸網」，攻佔平台，放眼未來。

（抗疫新階段）