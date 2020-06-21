重開無期 京影院等救命 內地近半瀕倒閉 業界籲當局幫助

明報記者 鄭海龍

博納影業副總裁墮樓亡 影視界反響大

本月初，博納影業副總裁黃巍墮樓身亡，在影視行業裏激起千層浪。儘管沒有消息證實其去世與影院的經營壓力有關，但很多人都認為影院行業已經走入危急存亡之秋。本報記者日前走訪北京多家影院，即便是坐落在商場之中的影院亦沒有往日的熱鬧，絕大部分影院大門緊鎖，影廳前的海報仍是春節檔期。在貓眼App上，北京地區數百家影院均無法查詢到有任何影片上映的信息，反映了影院歇業的情况，但網民卻可以通過網絡訂購影院內的雪糕或爆穀套餐。其中約有大約80家影院顯示連這類套餐都未經營。

記者在「企查查」上翻查影院管理公司等企業的工商登記信息，顯示近半年來，北京地區大批影院管理或投資公司處於註銷狀態，其中不乏萬達旗下的企業，包括北京萬達國際電影城有限公司望京影院管理分公司，相關數據顯示更新時間為5月9日，記者致電萬達登記的電話，但無人接聽。

九成影院零收入 八成大幅降薪

內地文娛媒體「毒眸」和「Sir電影」近日對28個省區近400位影院從業者調查發現，有逾半數受訪影院存在裁員，近八成影院已經選擇了大幅降薪，逾七成影院當下沒有緩解資金壓力的渠道，九成影院近幾個月裏零收入。有從業者稱，實際情况或許比調查所反映的結果還要糟糕。

「北京一家規模較大的影院可能會有15至20名正職員工，以及10至20名兼職員工。疫情前，這部分的人工成本大概是每月20至25萬（人民幣，下同）。」「毒眸」引述某影城管理人員稱，北京一些凈票房收入在千萬以上的大影城，之前每年人工成本為200至300萬，一旦停工經營壓力可見一斑。「我不強求立刻復工，但一方面希望能得到一些針對性幫助，另一方面能對復工標準進行披露，方便大家做長期規劃。」

名編劇：影響影片資金回收 資本逃離

內地著名編劇汪海林對本報表示，疫情對電影行業打擊是毁滅性的。「影院不能營業，過往佔影院收入的三四成的春節檔停檔，大家都以為五一檔可以復工緩一緩，結果五一檔也沒有了。」汪海林稱，業內都認為進入6月後，影院資金鏈已經難以為繼。一直關停的影院也影響到待映影片的資金回收，更進一步刺激了資本熱錢逃離影視行業，給影視業的前景造成難以預測的影響。有資深業內人也表示，小影視公司或影院已基本不可能生存，大型影院資金流也陷入枯竭。疫情前內地有大約13,000家院線，現在近6000家影院宣告或瀕於倒閉。

（抗疫新階段）