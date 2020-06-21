駐京周記：防疫不理性 三文魚業陷危機

關於北京疫情，報道稱是新發地市場切割進口三文魚砧板上檢測出病毒。雖有關內容很快被刪，但很多民眾認為，「罪魁」是進口三文魚。北京為策安全，將進口三文魚全部下架。中疾控專家也證實，從一整條三文魚的口腔及旁邊的水溝檢測到病毒。不過，被指為新發地進口三文魚貨源地的京深海鮮市場，在對469件人員和環境樣本進行檢測則證實為陰性。

中新網報道，截至16日，北京、武漢、南京、珠海等至少14地發出三文魚禁令。疫情壓力下的民間不理性和官方不理智的行為，使內地三文魚行業甚至海產行業遭遇危機。《南方都市報》報道，15日廣州黃沙水產市場三文魚銷量大幅下降，壽司店三文魚的生意也下降八成。除實體經營者，A股「三文魚概念股」也受到非常大的影響。

宜從科學出發 禁令不應寧錯勿放

年初武漢疫情後，官方語焉不詳的新冠病毒來自野生動物的判斷，也使民眾停止食用野生動物呼聲高漲，最終全國人大頒布法令，令作為內地扶貧項目的竹鼠、蛇、野豬等曾經為政府大力推廣扶持的養殖業，遭遇政策寒冬，很多農戶為此已經或瀕於破產邊緣。但直至目前仍無明確證據證明此次疫情由野生動物引發。

筆者並不支持食用野生動物，但官方推出政策時，應從科學角度謹慎出發，而不是粗放型「寧錯勿放」。稍有生物學常識的人都知道，海水中無肺的魚類能感染新冠病毒的可能性微乎其微，呈陽性應與環境污染有關。而病毒能污染三文魚，如無斬斷傳播鏈和控制污染源，理論上也可以污染任何蔬果與糧食，感染任何可能感染的動物。如一路禁下去，恐怕目所能見，手所能及的，沒有一樣是安全的了。

明報記者 鄭海龍