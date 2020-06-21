力撐方方 被揭曾悼周梓樂 聲援反修例 開除黨籍 學者梁艷萍失大學教職

湖北大學網站發布消息稱，學校昨召開黨委常委（擴大）會議，通報對梁艷萍的處理情况，指出她在社交網站上多次發布、轉發涉日、涉港等錯誤言論，嚴重違反中共政治紀律和政治規矩，違反教師職業道德規範，在社會上造成極為不良影響。決定將梁艷萍開除黨籍，給予記過處分，取消其研究生導師資格，停止教學工作。

方方批「極左」綁架官方大學

方方昨在微博批評，「極左團隊和網絡流氓們」綁架了湖北官方、湖北大學、宣傳部門、出版部門，重申「極左就是禍國殃民式的存在」，「中國如果任由極左團伙這樣囂張橫行，如果任由他們集結團隊以低劣手段，惡意打擊和構陷個人，如果任由他們反常識反文明反人類的行為得逞，改革不可能繼續，中國沒有未來」。方方又對梁艷萍說，文革冤案多的是，後來全平反了，「你且忍一忍，遲早會有平反的一天」。

梁艷萍3月22日在微信公號「吉言賢食」發表文章〈直面對衝，迎頭相撞是方方〉，指出封城日記有重要價值，痛批攻擊方方的網民。梁還曾在微信朋友圈上載戴黑帽、黑口罩的自拍照，留言「上課結束，繼續蒙面」，被解讀為聲援反修例示威者。去年11月8日，梁更發文悼念墮樓身亡的科大學生周梓樂，祝他「一路好走」。