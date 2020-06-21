力撐方方 被揭曾悼周梓樂 聲援反修例 開除黨籍 學者梁艷萍失大學教職

【明報專訊】湖北大學文學院教授梁艷萍在疫情期間發文力挺作家方方撰寫「武漢封城日記」，遭網民曝光及舉報其曾在社交媒體寫詩悼念六四及聲援本港反修例運動等，校方昨日宣布，將梁艷萍開除中共黨籍，給予記過處分，取消其研究生導師資格，停止教學工作。
湖北大學網站發布消息稱，學校昨召開黨委常委（擴大）會議，通報對梁艷萍的處理情况，指出她在社交網站上多次發布、轉發涉日、涉港等錯誤言論，嚴重違反中共政治紀律和政治規矩，違反教師職業道德規範，在社會上造成極為不良影響。決定將梁艷萍開除黨籍，給予記過處分，取消其研究生導師資格，停止教學工作。
方方批「極左」綁架官方大學
方方昨在微博批評，「極左團隊和網絡流氓們」綁架了湖北官方、湖北大學、宣傳部門、出版部門，重申「極左就是禍國殃民式的存在」，「中國如果任由極左團伙這樣囂張橫行，如果任由他們集結團隊以低劣手段，惡意打擊和構陷個人，如果任由他們反常識反文明反人類的行為得逞，改革不可能繼續，中國沒有未來」。方方又對梁艷萍說，文革冤案多的是，後來全平反了，「你且忍一忍，遲早會有平反的一天」。
梁艷萍3月22日在微信公號「吉言賢食」發表文章〈直面對衝，迎頭相撞是方方〉，指出封城日記有重要價值，痛批攻擊方方的網民。梁還曾在微信朋友圈上載戴黑帽、黑口罩的自拍照，留言「上課結束，繼續蒙面」，被解讀為聲援反修例示威者。去年11月8日，梁更發文悼念墮樓身亡的科大學生周梓樂，祝他「一路好走」。