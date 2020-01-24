澳洲研究：中國蒐男性DNA加強監控

目標3500萬推算追查7億人

《紐約時報》報道，澳洲研究所根據10個縣和地區的採樣率，以及另外16個司法管轄區的DNA檢測試劑盒採購訂單，推算當局的目標樣本量約佔中國男性的5%至10%，這足以令全國7億男性被追查到。該報試圖把有關數據庫的問題傳真給公安部，但一名工作人員說，沒有高官允許不能接收這些問題。

報道指出，蒐集男性DNA出於一個簡單原因，從統計數據來看，男性犯罪更多。推動該行動的原因可追溯到甘肅「白銀連環姦殺案」，警方花了近30年調查，在蒐集23萬個指紋、篩查逾10萬個DNA樣本後，2016年高承勇因行賄罪被捕，警方透過DNA發現他與姦殺案有關，高也在去年伏法。內地官媒因此呼籲建立一個全國男性DNA數據庫，2017年11月公安部宣布有關計劃。

男性犯罪更多 2017年宣布計劃

儘管數據庫仍未建成，但已被用於加強監控。澳洲研究所獲得一份政府通知顯示，今年3月四川南充市西充縣關文鎮稱，蒐集的男性血樣將用於支持當地的「雪亮工程」，這是政府鼓勵村民報告鄰里情况的重大監控項目。總部設在安徽的安科生物工程公司發言人胡邦君說，正在用男性DNA數據庫建立一個「DNA天網」。

人權觀察組織中國問題研究員王松蓮說有關做法將對社會帶來寒蟬效應。報告作者之一德克斯（Emile Dirks）稱，幾乎所有的蒐集都在農村進行，因村民不太了解該項目可能的影響。