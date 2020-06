會議以中華民國(台灣)總統 (President of the Republic of China (Taiwan) )稱呼蔡英文。中央社引述其在演講表示,「我們的心與香港人民同在」,台灣會與國際社會一同呼籲北京信守承諾,尊重港人的基本自由,又提到香港人正為自由奮鬥,「他人捍衛自由,我們不能袖手旁觀」,台灣會繼續為港人提供必要的人道協助。

《南華早報》引述大陸學者觀點,認為蔡英文與美國國務卿同場恐讓北京不滿,但不至於採取報復。也有學者指出,這並非蓬佩奧第一次跨越紅線,這些行為正顯示了美方正在尋求建立對北京施壓的意識形態聯盟。