美卿轟中共流氓 促歐洲明確發聲 中國學者：橫行霸道混淆是非

籲摘經濟眼罩正視中國挑戰

路透社報道，蓬佩奧在會議開幕禮上以題為「中國以及它給自由社會帶來的挑戰」致辭，他稱中共並不僅在中國的周邊地區是一個「流氓行為者」，而是影響到世界各國，比如新冠疫情、讓發展中國家背負債務並帶來依賴性等等。根據美國之音的講稿全文，蓬佩奧稱，多年來，西方曾相信可以改變中國共產黨同時改善中國人民的生活。「這是當時的交易，當時的賭注」，結果「我們盤根錯節地交織在了一起」。

蓬佩奧表示要認清與誰打交道，呼籲「我們必須摘去經濟關係的金色眼罩，看到中國挑戰並不僅僅出現在門口，它出現在每一個首都，出現在每一個區，每一個省」。他又稱歐洲面臨中國挑戰，就像美國一樣，要求歐洲選邊站，這「不是中國與美國之間的選擇，是自由與暴政之間的選擇」，呼籲歐洲盟友站在美國一邊，「明確發聲」並「果斷行動」。

晤楊潔篪指出港藏疆印等問題

接着蓬佩奧與會議主辦人、北約（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）對談。蓬佩奧讚揚台灣防疫，表示會努力爭取讓台灣參加世衛大會（WHA）。蓬佩奧還透露，他與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周三（17日）在夏威夷會面時，曾告訴對方，美國「今後不會只聽信中國嘴上說的，而是要觀察中國採取了哪些行動」，「我指出了其中一部分：香港、西藏、新疆，以及中國正在印度採取的軍事行動，還有在菲律賓、馬來西亞、印尼、越南經濟特區附近做的事」。

明中歐領導人會晤 李克強參加

對於蓬佩奧的指摘，暫不見中國官方的回應。不過「觀察者網」引述復旦大學國際政治系教授沈逸表示，蓬佩奧暴露了美國的每一次對華接觸都包含了要改變中國政治體制的清晰目的。在盟友面前表現出橫行霸道、混淆是非的形象，一國是否「自由」，實際上取決於是否與美國站隊，好像不跟美國，就是「暴政」。沈逸認為，如今在外交政策及價值觀上展現獨立性的歐盟，不會配合這種偷換概念的遊戲。

此外，第二十二次中歐領導人會晤將於明日（22日）舉行。中國外交部通報，國務院總理李克強將同新一任的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以視訊方式會晤。外交部表示，中方願同歐方一道，加強中歐抗擊疫情和經濟復蘇合作，推動「後疫情」時代的中歐關係再出發。

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