國民黨提拒一國兩制 促尊重中華民國主權

中央社報道，在兩岸論述建議案中，首先肯定九二共識過去的貢獻，但指出民進黨長期抹黑九二共識，讓部分台灣人對未來極度恐慌，從而對兩岸合作抱持懷疑和抗拒。對此有必要指出新主張構建台海新關係。

在國民黨的建議中，包括四大支柱：

一，堅持中華民國主權。拒絕一國兩制，大陸應尊重中華民國是主權國家的事實，唯有本於中華民國憲法的共識，才能重啟兩岸官方協商。

二，保障自由民主人權。大陸不應藉反台獨之名，強迫兩岸的台灣民眾和企業表態。近年中共當局在處理如香港民主運動及吹哨人李文亮的專斷作法，把台灣民眾的心愈推愈遠。建議案指出，若大陸加速政治改革，落實民主法治，對兩岸關係絕對具有正面意義。

三，維護台灣安全優先。建議案稱大陸應放棄對台武力威脅，減少機艦繞台行動。

四，創造雙贏共享繁榮。國民黨應繼續推動兩岸經貿長期發展，建立透明公開的監督機制等。

國台辦：盼國民黨堅持積極大陸政策

對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，體現一中原則的九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎。堅持九二共識、反對「台獨」是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎。當前兩岸形勢複雜嚴峻，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行。