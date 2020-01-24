山東242人冒名入學 涉14高校知名學府

曾棄入學 錄取通知書經中介交易

今年4月，山東青島一公司員工秦女士在報稅時發現，她的受僱信息裏有兩家在北京註冊的公司，同時尚單身的她在系統裏顯示有個女兒。上月，秦女士通過網上公開渠道向山東省教育廳反映被冒名頂替上學的情况。6月18日，山東省教育廳稱，「我們將轉給相關部門調查這件事」。

澎湃新聞報道，早在2005年，家在山東菏澤市單縣農村的秦女士參加高考，被華北電力大學科技學院會計學專業錄取，但她沒有入學，而是選擇重讀。其錄取通知書則通過中間人介紹，與菏澤市牡丹區的李×達成交易。李×用秦的身分入讀華北電力大學，秦則在翌年再參加高考，並被山東科技大學行政管理專業錄取。

新華社旗下雜誌：須研深層次追責

大學畢業後，從2012年起，秦女士發現她的身分完全被李×盜用，包括考車牌，在青島的社會保障卡、銀行帳戶、支付寶帳戶等，李×在北京也用秦女士的身分結婚和工作，直到2016年12月，北京朝陽警方才註銷「秦女士」的北京戶口。

早前內地報道，山東冠縣農家女陳秋媛16年前被人冒名頂替入讀山東理工大學，從此改變了命運，走上了漫長的打工生涯。雖說現在有關方面已作處理，冒名頂替者也受到了處罰，不過，新華社旗下雜誌《半月談》在文章中提到，「一個考生究竟是怎麼被冒名頂替的，為何學校和相關部門沒有發現，如何預防類似事件發生，以及更深層次的追責，都值得我們深思」。

事實上，冒名頂替入讀大學在山東已成為「普遍現象」。《新京報》報道，通過統計檢索發現，2018年至2019年，山東高等學歷數據清查工作中有14所高校曾公示清查結果。273人在清查中被公示，其中242人涉嫌冒名頂替入學。涉事14所高校中，不乏知名高校，如中國海洋大學，有2人涉嫌冒名頂替入學；而冒名頂替人數最多的是山東廣播電視大學，有135人被公示並註銷學歷信息。這批頂替者獲得學歷時間約在2002年至2009年間。對此山東省教育廳並未公布清查的整體情况。

明報記者

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