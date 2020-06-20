北京聞風：習承諾疫苗先惠非洲 觀察家：顯研發樂觀 ／文：鍾鳴九

習近平在17日晚該峰會講話中，宣布了一系列援非抗疫的舉措，包括物資援助、醫療人員派遣及非洲疾控中心總部建設。同時習近平表示，「中方承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家」。

有北京觀察人士表示，時下北京市疫情反彈，人們對疫苗有更高的期盼。習近平此番提及中國新冠疫苗研發，且對非洲作出承諾，顯示出疫苗研發的樂觀信息。中國疫苗應離成功不遠了。

本月初，總理李克強也曾在全球疫苗峰會上致辭表示，中國正在加緊新冠疫苗、藥物、檢測試劑科研攻關。

據悉，自新冠疫情爆發以來，全球已有過百個團隊在研發新冠疫苗，中國是較早啟動疫苗研發的國家之一。今年3月2日習近平曾考察中國軍事科學院軍事醫學研究院。相關報道顯示，習近平了解了該院疫苗和抗體研製、藥物篩選、病毒致病機理研究、快速檢測試劑研究和應用等進展情况，希望充分發揮突擊隊和主力軍作用，儘快研製出安全有效的疫苗、藥物、檢測試劑，全力滿足抗擊疫情需要。

據世衛組織（WHO）官網5月5日公布的一份報告顯示，不完全統計，全球已有8個進入臨牀試驗階段的新冠疫苗。這其中包括中國4個，美國3個，英國1個。而鍾南山在5月底表示，中國已經有5款疫苗在進行二期的臨牀試驗。他強調，「中國的疫苗研究進度在世界處於第一梯隊」。

本月16日，中國生物武漢製品研究所就研製的新冠病毒滅活疫苗舉行Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗揭盲會。結果顯示疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應。不同程式、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，在一個月內兩針接種後抗體陽轉率達100%。這是全球首個獲得新冠滅活疫苗兩針接種後的安全性和有效性資料。

Ⅲ期臨牀海外合作 多國企業表意向

據悉，中國生物正推進Ⅲ期臨牀的海外合作，與多個國家的企業及機構確定了合作意向。目前中國生物已率先建成了高生物安全等級生產車間。

文：鍾鳴九