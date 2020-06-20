華起訴兩被扣加拿大人「刺探國家秘密」

「對國家危害特別嚴重」可判死刑

康明凱被控「為境外刺探國家秘密、情報罪」，昨由北京市檢察院第二分院向北京市第二中院提起公訴。斯帕弗則被控「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」，同日由遼寧丹東市檢察院向丹東市中院提起公訴。內地《刑法》規定，為境外機構、組織、人員竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密或情報，最高可判終身監禁，若「對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣」，可判死刑。

英國廣播公司中文網曾報道，康明凱曾任職於加拿大駐華大使館和駐港總領事館，被捕前是「國際預防危機組織」（International Crisis Group）東北亞高級顧問，辦公室在香港；斯帕弗則與朝鮮關係密切。中國官方去年表示，康明凱自2017年起經常持普通護照和商務簽證入境中國，透過中國境內關係人，竊取、刺探國家敏感資訊情報，斯帕弗是康明凱重要情報關係人。