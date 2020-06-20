衝突後談判 印媒：華釋放10印俘

印媒稱中方正副指揮官陣亡

多間印度傳媒發布上述消息，但未經官方證實，印軍僅發聲明稱，衝突後已確認沒有印度軍人失蹤。《印度人報》（The Hindu）引述消息報道，10名獲釋者包括1名中校和3名少校，全員均未受傷。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述一位在印度中央政府高層官員稱，中國方面部署在加勒萬河谷第14巡邏點附近部隊的上校指揮官和副指揮官也在今次事件中喪生。

路透社報道，印度總理莫迪昨在一個電視講話中稱，「沒有人進入我們的邊界或奪走我們的哨卡」。而中國外交部發言人趙立堅昨則表示，責任完全在印方，稱雙方正通過外交和軍事渠道就緩和局勢保持溝通，中方重視中印關係，希望印方同中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展大局。趙立堅又稱，中方沒有扣押印度人員。不過，莫迪說印度將繼續展開邊境基礎建設，不會屈服於外部壓力。

今次衝突兩軍並未駁火，而是用拳頭、石塊和類似「狼牙棒」的武器打鬥。印度退役上校舒克拉（Ajai Shukla）在Twitter發布的照片顯示，「狼牙棒」是一種帶釘子的鐵棍，他批評解放軍用這種武器攻擊印軍，並非軍人應有行為，須受譴責。

《紐約時報》報道，部分印度軍官希望改變邊境交戰規則，放棄不使用槍械的不成文規定，但軍事專家擔心，這可能使雙方的邊境巡邏頻繁發生對峙，演變成更致命的衝突。