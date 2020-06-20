楊蓬會後 中國增購美農產品

指華或故意讓病毒擴散 特朗普認憑感覺

蓬佩奧會後在Twitter透露，楊潔篪重申會履行經貿協議，中國國務院副總理劉鶴前日也稱，應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實經貿協議。不過，美國總統特朗普周四發Twitter表示，美國依然保留與中國全面脫鈎的政策選項。這是回應美國貿易代表萊特希澤之前一日在眾議院稱，中國至今遵守第一階段協議，美中目前不可能脫鈎，脫鈎是一年前的政策選項，但此刻他不這麼認為。

彭博社報道亦稱，楊蓬會後，中國計劃加快購買美國農產品，包括對美國大豆、粟米和乙醇等產品的採購，以履行中美在今年1月達成的第一階段經貿協議。另有消息人士表示，中國政府已要求屬國企的農產品買家，盡一切努力履行第一階段協議。

另外，《華爾街日報》周四發表特朗普之前一日接受專訪的報道，他指控中國可能故意讓新型冠狀病毒擴散，以破壞他國經濟。特朗普同時承認，並無情報可以支持有關指控，這只是他自己的感覺。他又稱，更有可能是中國政府無能或犯錯，「我不認為他們會這麼做（指中方故意擴散病毒），但你永遠不知道，但這會有影響」。

針對「脫鈎說」，外交部發言人趙立堅昨表示，試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈，以政治力量改變經濟規律，既不現實，也不明智，無法解決美國自身面臨的問題，只會讓美國普通民眾面臨更多的傷害。

此前美國多家傳媒周三（17日）報道，白宮前國家安全顧問博爾頓在將出版的新書稱，2018年12月G20阿根廷峰會上，中國國家主席習近平促美方取消對華加徵關稅等，特朗普應允維持原有10%關稅，但要求中方增購部分美國農產品，以利他在總統大選中爭取關鍵農業州份的選票。