中疾控專家：北京病毒來自歐洲 新發地溯源 或經進口冷凍食品輸入

【明報專訊】中國疾控中心周四晚發布北京新發地批發市場新冠疫情及病毒基因組序列數據，官方專家稱，初步研究結果顯示，病毒來自歐洲，而且比歐洲現在流行的病毒還要老。專家表示，病毒可能是被污染的海產品或肉食品通過冷鏈運輸到市場造成傳播，或者感染者進入市場造成了傳播。為採集病毒樣本，疾控中心病毒病所專家三赴新發地，迅速確定陽性樣本重點區域，其中不少人參加過武漢溯源工作。截至18日零時，北京新增本土確診25宗。
中疾控中心透過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」，發布北京本月新發地市場新冠病毒病例及病毒基因組序列數據，並向世界衛生組織及全球共享流感數據倡議（GISAID）分享資料。據中紀委國家監委網站微信公眾號表示，中國疾控中心病毒病所所長助理張勇稱，從基因組流行病學的初步研究結果看，北京的病毒從歐洲而來，但如何傳入還待確認。
指比現歐洲流行病毒更「老」
該3項基因組序列數據來自北京市確診病例數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02），以及環境樣本數據（NMDC60013903-03）。張勇表示，北京的病毒與歐洲當下流行的病毒有一定差別，比其病毒「老」，「最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒」。他稱，在新發地市場的環境中檢測到大範圍的新冠病毒陽性樣本，提示病毒已進來一段時間，若只是很短的時間，可能不會有這麼大的污染範圍，但需更多數據證實。
「疫情源於野生動物可能性很小」
至於病毒如何傳入，張勇表示涉及多種可能，如病毒潛伏在進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的儲存、運輸期間病毒因被冷凍沒有發生進化，因此不會發生變異；也可能病毒在新發地市場等陰暗潮濕的環境裏潛伏，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露並感染人，導致進化速度變慢。
文章稱，6月14日和15日、17日，中疾控病毒病所專家先後3次進入新發地市場。第一次共採集了200多份樣本，其中檢出了不少新冠病毒核酸陽性。第二次，專家在其他區域又採集了200多份樣本，其中又有不少屬陽性。第三次，專家專門對市場水產養殖保存水、水渠、地下水等進行採集和檢測，同時還採集了空氣樣本以確定氣溶膠傳播風險，目前樣本正在檢測中。
病毒病所所長助理、國家流感中心副主任劉軍說，對於病毒出處目前有這些推測：被污染的海產品或肉食品通過冷鏈運輸到市場造成傳播，或者感染者進入市場造成了傳播。他表示，「不同的可能性都有，但這次疫情來源於野生動物的可能性很小」。此外，新冠病毒的感染者在市場播毒後，「打一個噴嚏會不會打到牆面或冰箱的表面，會不會污染地面，是否會污染周圍的魚缸和水溝等等，這些都是我們要重點取樣的」。
三赴新發地 三文魚口腔水溝檢出病毒
中疾控研究員武桂珍說，第一次進入新發地，他們在地下一層的海鮮店檢出了一些陽性樣本，包括一整條三文魚的口腔拭子，旁邊的水溝也有；第二次在離水產交易市場兩公里以外的地方，同樣採集到陽性樣本。對於短時間內採到這麼多樣本，劉軍表示，「我們不少人此前在武漢參加過溯源工作，還是有一定經驗的」。目前，病毒病所對幾十份陽性標本的全基因測序還在進行中。早前有報道稱，在環境樣本中，有40份呈陽性。
（綜合報道）
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