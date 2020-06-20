中疾控專家：北京病毒來自歐洲 新發地溯源 或經進口冷凍食品輸入

中疾控中心透過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」，發布北京本月新發地市場新冠病毒病例及病毒基因組序列數據，並向世界衛生組織及全球共享流感數據倡議（GISAID）分享資料。據中紀委國家監委網站微信公眾號表示，中國疾控中心病毒病所所長助理張勇稱，從基因組流行病學的初步研究結果看，北京的病毒從歐洲而來，但如何傳入還待確認。

指比現歐洲流行病毒更「老」

該3項基因組序列數據來自北京市確診病例數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02），以及環境樣本數據（NMDC60013903-03）。張勇表示，北京的病毒與歐洲當下流行的病毒有一定差別，比其病毒「老」，「最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒」。他稱，在新發地市場的環境中檢測到大範圍的新冠病毒陽性樣本，提示病毒已進來一段時間，若只是很短的時間，可能不會有這麼大的污染範圍，但需更多數據證實。

「疫情源於野生動物可能性很小」

至於病毒如何傳入，張勇表示涉及多種可能，如病毒潛伏在進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的儲存、運輸期間病毒因被冷凍沒有發生進化，因此不會發生變異；也可能病毒在新發地市場等陰暗潮濕的環境裏潛伏，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露並感染人，導致進化速度變慢。

文章稱，6月14日和15日、17日，中疾控病毒病所專家先後3次進入新發地市場。第一次共採集了200多份樣本，其中檢出了不少新冠病毒核酸陽性。第二次，專家在其他區域又採集了200多份樣本，其中又有不少屬陽性。第三次，專家專門對市場水產養殖保存水、水渠、地下水等進行採集和檢測，同時還採集了空氣樣本以確定氣溶膠傳播風險，目前樣本正在檢測中。

病毒病所所長助理、國家流感中心副主任劉軍說，對於病毒出處目前有這些推測：被污染的海產品或肉食品通過冷鏈運輸到市場造成傳播，或者感染者進入市場造成了傳播。他表示，「不同的可能性都有，但這次疫情來源於野生動物的可能性很小」。此外，新冠病毒的感染者在市場播毒後，「打一個噴嚏會不會打到牆面或冰箱的表面，會不會污染地面，是否會污染周圍的魚缸和水溝等等，這些都是我們要重點取樣的」。

三赴新發地 三文魚口腔水溝檢出病毒

中疾控研究員武桂珍說，第一次進入新發地，他們在地下一層的海鮮店檢出了一些陽性樣本，包括一整條三文魚的口腔拭子，旁邊的水溝也有；第二次在離水產交易市場兩公里以外的地方，同樣採集到陽性樣本。對於短時間內採到這麼多樣本，劉軍表示，「我們不少人此前在武漢參加過溯源工作，還是有一定經驗的」。目前，病毒病所對幾十份陽性標本的全基因測序還在進行中。早前有報道稱，在環境樣本中，有40份呈陽性。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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