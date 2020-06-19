北京再增21確診 專家稱疫情受控

官方嚴格出京管理不意味封城

根據國務院用戶端「疫情風險查詢」系統顯示，目前北京市豐台區花鄉為高風險地區，豐台區、大興區等9區32個街鄉鎮為中風險地區。對於北京這一波疫情，當局出台更為嚴格的防疫措施，嚴禁涉疫人員出京，其他人員原則上「非必要不要出京」，否則需持7日內核酸檢測陰性證明。北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏昨表示，「嚴格出京管理，但並不意味着封城，是對疫情風險人員的精準管控」。其中嚴禁涉疫人員出京，指的是北京市確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發熱症狀人員；5月30日以來進出新發地批發市場和與市場工作人員有過密切接觸的人員；和中高風險街鄉鎮人員。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨表示，目前北京新增的21名確診病例，都是在12日以前發生的感染。他認為未來北京還將出現確診病例，但均為既往感染的病例，而且數量會越來越少，因此北京疫情已經受控。

（抗疫新階段）