京餐館7人中招 服務業萬人驗核酸 針對飲食快遞業者 24小時出結果

前晚，西城區在北京展覽館正門外的立交橋上搭建兩個巨型帳篷，並用圍板建立檢驗隔離區，用於對轄區內餐飲、快遞及外賣等服務行業人員進行集中核酸檢測。昨日下午，負責驗核酸的社區人員向本報證實，17日晚間，各街道和居委會已接獲通知，要求針對轄區餐飲、快遞、外賣等行業梳理和上報人員名單，並組織相關人員到北展中心外進行統一檢測。

餐館經理支持 盼增消費信心

郭先生是西城區一家川菜館的經理，他稱餐館11個人需全部檢測，當日已閉門謝客。對於官方安排，郭先生稱十分支持，「畢竟此次疫情是從新發地引起，我們餐飲行業或多或少都會與新發地有直接或間接關聯。疫情發生後，大家都擔心會被感染，客人也不敢上門，生意明顯少了很多。但是這次如果檢測合格後，員工不用擔心自身健康，也能給客人進門吃飯消費的勇氣。」

西城博女士表示，「你說這兩個來月本來都要恢復正常了，突然來這麼一個疫情，弄得大家都不敢出門吃飯。連買點油條豆漿當早餐都不敢。」她希望在驗核酸後能給轄區的餐館制訂「無疫情」標誌，並加強日常的員工健康管理，方便民眾識別和放心消費。

涉事餐館員工曾往新發地採購

據工商登記信息顯示，西城區共有餐館3982家，從業人員數以萬計。昨日檢測現場有工作人員向本報證實，已有近萬名從業者完成核酸採樣，24小時後會出結果。

昨日，北京市疾控中心副主任龐星火通報了一宗餐館工作人員因到新發地市場採購物品而引起多人感染的聚集性疫情。該餐館有7名員工，其中37歲的鄧××，是為餐館採購兼廚師，負責到新發地市場進行採購。鄧於13日出現腹瀉等症狀，14日被送往天壇醫院，15日確診。截至17日，鄧所在餐館全部7名員工均告確診。

通報顯示，這宗個案涉及的7宗病例不僅在相同場所工作，而且居住在同一住所，日常接觸頻繁，經研判這是一起因接觸去過新發地市場的人員及購自該市場的物品而引發的聚集性疫情。不過通報中無披露該餐館的詳細信息。

明報記者

（抗疫新階段）