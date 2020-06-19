中印衝突未息 西藏民兵搏擊分隊成軍

5隊伍負責巡邏通訊後勤

《解放軍報》報道，西藏軍方和地方周一上午在拉薩警備區民兵訓練基地舉行授旗儀式，雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通訊隊、雪狼極限攀登隊、雪獒高原抗擊隊、雪狐高山快反隊5支專業分隊加入民兵隊伍。

報道指出，雪鷹所在企業配備直升機，主要擔負空中巡查、航空護林等任務；雪鴿來自一家被稱為「高原應急通信衛士」的通信企業；雪狼所屬的登山探險服務企業，是國內知名登山俱樂部、高寒山地攀登培訓學校；雪狐作為一支快速後勤保障力量，是一間礦業開發企業派出的隊伍，裝備各類救援車輛；雪獒源自一個蜚聲國內外的搏鬥抗擊俱樂部，多次參加國際、國內格鬥搏擊比賽並取得佳績。

中印外長前日已就事件通話，中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會上表示，事發後兩國透過軍事和外交渠道溝通協調，雙方同意公正處理衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，盡快令局勢降溫，維護邊境地區的和平安寧。趙立堅稱，相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下，妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。

外交部：安排中俄印外長視像會議

在記者會上，被問到中俄印外長何時舉行視像會議時，趙立堅表示，三方正就中俄印外長視像會議相關安排保持溝通，如果有進一步消息，會及時發布。不過，據俄羅斯衛星網報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，克里姆林宮對中印邊境事件表示憂慮，但認為雙方能自行採取措施避免那種情况再次發生。