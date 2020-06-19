中印衝突未息 西藏民兵搏擊分隊成軍

【明報專訊】中印軍隊周一（15日）晚在位於拉達克地區加勒萬河谷的兩國邊境實控線附近爆發激烈衝突，雙方沒有駁火，但互有死傷，局勢驟然升溫。中國近日除在西藏多番軍演外，昨又披露西藏已新成立5支民兵分隊，包括一支來自搏擊俱樂部的隊伍。不過，中國外交部昨表示，目前中印邊境形勢總體穩定、可控。
5隊伍負責巡邏通訊後勤
《解放軍報》報道，西藏軍方和地方周一上午在拉薩警備區民兵訓練基地舉行授旗儀式，雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通訊隊、雪狼極限攀登隊、雪獒高原抗擊隊、雪狐高山快反隊5支專業分隊加入民兵隊伍。
報道指出，雪鷹所在企業配備直升機，主要擔負空中巡查、航空護林等任務；雪鴿來自一家被稱為「高原應急通信衛士」的通信企業；雪狼所屬的登山探險服務企業，是國內知名登山俱樂部、高寒山地攀登培訓學校；雪狐作為一支快速後勤保障力量，是一間礦業開發企業派出的隊伍，裝備各類救援車輛；雪獒源自一個蜚聲國內外的搏鬥抗擊俱樂部，多次參加國際、國內格鬥搏擊比賽並取得佳績。
中印外長前日已就事件通話，中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會上表示，事發後兩國透過軍事和外交渠道溝通協調，雙方同意公正處理衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，盡快令局勢降溫，維護邊境地區的和平安寧。趙立堅稱，相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下，妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。
外交部：安排中俄印外長視像會議
在記者會上，被問到中俄印外長何時舉行視像會議時，趙立堅表示，三方正就中俄印外長視像會議相關安排保持溝通，如果有進一步消息，會及時發布。不過，據俄羅斯衛星網報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，克里姆林宮對中印邊境事件表示憂慮，但認為雙方能自行採取措施避免那種情况再次發生。