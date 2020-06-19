專家：美「量身訂做」涉疆法案 不利國際反恐大局

資深反恐問題專家、中國現代國際關系研究院研究員李偉表示，從1990年巴仁鄉「東突」暴亂，到烏魯木齊巴士連環爆炸案，再到2009年「7·5事件」，發生在新疆的恐怖主義活動一度非常猖獗，這一勢頭直到2016年國家反恐法施行才得到有效遏制。國際反恐學界普遍認為，「去極端化」是反恐工作的核心、關鍵環節。過去3年多，新疆未發生一宗暴恐案件，相當程度上得益於設立教培中心，對學員開展學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化工作，極大降低了境外恐怖主義勢力利用宗教極端思想在新疆所造成的嚴重負面影響。

指議員未訪疆 引恐怖組織資料

李偉表示，美國國會參眾兩院提出此次涉疆法案的議員甚至沒有到過新疆，其所依據的材料，大多來自一些已被證實是主觀臆測的西方媒體報道及「東突」、「東伊運」、「世維會」等恐怖組織的指控。美國也是恐怖主義的受害者，但在反恐問題上卻一直奉行雙重標準，即只要威脅到美國本國安全的恐怖活動就是恐怖主義，包括中國在內的其他國家依法取締恐怖組織、打擊恐怖活動往往卻成了「侵犯人權」「侵犯宗教信仰自由」，個別西方國家甚至以此為借口長期資助一些恐怖組織。美方此次簽署涉疆法案無異於給一些妄圖搞亂新疆的恐怖組織和境外勢力打下一劑「強心針」，對國際恐怖分子發出了嚴重錯誤信號。

西南政法大學人權研究院執行院長張永和指出，涉疆人權法案實質上是美國為遏制中國而「量身訂做」的一張牌，是魯比奧等反華議員幕後推手「逢中必反」的又一次體現。近年來，新疆人權的真實情况是，暴恐事件不復存在，人均收入穩步增長，遊客人數大幅提升，民眾的生命權、生存權、發展權等基本人權獲切實保障。

學者：屢訪教培中心 見高積極性

張永和說，自己近年走訪過新疆多個教培中心和廣東、江蘇等內地省份新疆籍務工人員相對集中的企業，不僅未見過侵犯人權和「強迫勞動」的現象，反而發現新疆年輕人到內地務工的積極性高漲，因為他們大多可藉此幫助全家擺脫貧困，而美國議員不會理解中國民眾對於勤勞致富的渴望。

值得注意的是，中國國際電視台CGTN將播出新疆反恐專題片系列的第三部《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》。李偉表示，3部專題片首度公開大量新疆反恐事業的成果和過往恐怖主義的危害，西方世界不應對此視而不見。

明報特約記者 鍾健