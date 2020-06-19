特朗普簽《維吾爾人權法案》 准制裁華官員

要求美卿向國會交狀况報告

美國之音報道，維吾爾人權法案上月已在美國參眾兩院通過，該法案譴責中國在新疆設立集中營，侵犯維吾爾和其他少數民族穆斯林的人權，敦促美國政府考慮制裁侵害相關人權的中國官員。

特朗普在法定限期到期前一天簽署法案，他在發表聲明時說，法案規定對中國相關官員實施制裁的條款，可能限制憲法賦予總統展開外交努力的權力，該聲明被認為是為特朗普政府酌情實施制裁留下伏筆。

根據法案，美國總統須在180天內及往後至少每年，點名及制裁負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員，手段包括凍結其在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。同時，法案還要求美國國務卿向國會遞交有關新疆人權侵犯狀况報告。

就特朗普簽署《維吾爾人權政策法案》，中國外交部、全國人大外事委員會、全國政協外事委員會和新疆自治區人大常委會同日發表聲明，表示強烈憤慨和堅決反對。外交部聲明表示，奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政，否則中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

外交部發言人華春瑩昨晚在社交媒體Twitter上表示，維吾爾少數民族與中國其餘55個民族共享平等的權利與自由。相比制定所謂《維吾爾人權政策法案案》，美國應該通過的是《非裔美國人人權法案》。