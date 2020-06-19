楊蓬會議題各表 新華社稱建設性 美聚焦經濟疫情華闡明台港疆立場 專家：未解對立

新華社：雙方同意落實元首共識

《華爾街日報》稱，楊蓬會是應北京方面要求舉行的。據知情人士稱，美國國務院和中國政府一直對此次會談目的保持沉默，蓬佩奧與楊潔篪在周二晚餐會開始會談，並於周三上午在珍珠港-希卡姆聯合基地會談3個多小時。在楊蓬會後，新華社稱「雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，同意將繼續保持接觸和溝通。」新聞稿中稱，楊潔篪是「應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話」。

中美兩國官方亦各自發布聲明，但涉及的議題截然不同。外交部發言人趙立堅介紹楊蓬會談的內容時稱，針對台灣問題，楊潔篪重申世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，強調一個中國原則是中美關係的政治基礎，要求美方切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。中方也對美方簽署《維吾爾人權政策法案案》表示強烈不滿（見另稿）。

聲明迥異互稱受邀 時殷弘：分歧嚴重

美國國務院的聲明中則完全沒有提及上述議題，僅表示蓬佩奧在會面中強調「美國的重要利益」，並且兩國需要在「商業、安全和外交往來方面完全互惠」。此外，蓬佩奧還強調，為對抗當前的新冠疫情和防止未來疫症的爆發，必須保持充分透明和信息共享。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，此次楊蓬會面唯一的意義在於在如此關係交惡的時候會面本身，雙方在對抗問題上重申、解釋各自立場「可講得更清楚」。他說，雙方在所有對立的重大問題上似乎都沒有哪怕局部緩解，但因官方釋出信息少，會晤時間短，也不能肯定背後是否已達成某些協議。

中美各自的官方聲明內容迥異，時殷弘表示，這顯示雙方「最突出的關切很不一致」，「表明分歧有多嚴重」。至於中美媒體互稱是對方邀約，時殷弘認為，如果美方真心希望解決某些具體問題，那麼派出參與會面的就不會是蓬佩奧，反觀中方代表楊潔篪，「（他）至少沒有公開批評過美國」。今年以來，蓬佩奧多次就疫情等問題公開抨擊中國，引起中方的極大不滿。

學者：減米高峰外交 穩定關係效果微

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯對路透社表示，楊蓬會減少了雙方的「麥克風（米高峰）外交（microphone diplomacy）」，但對於穩定雙邊關係的作用有所懷疑。《華爾街日報》則引述前美國官員稱，中國的目的可能是阻止美國對雙方的安全、經濟和外交政策爭議做出更強硬的回應。

明報記者

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