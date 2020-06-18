11低風險地區境外生優先 港澳生准返台未納大陸

須住校外防疫酒店 費用自付

中央社報道，台教育部長潘文忠在記者會上公布，獲優先開放的境外生必須現居於越南、香港、澳門、泰國、帕勞、澳洲、新西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹，一共涉及2238人，其中香港人數最多。潘文忠指出，當局將在這些境外生赴台前，核實入境名單、確認檢疫場所、調查班機及核發簽證等，他們抵埠後要通過機場邊境管制、單一報到櫃枱，並乘搭防疫交通工具，入住校外的防疫酒店，完成這一系列程序再返校上學。潘文忠還稱，有關費用將由中央流行疫情指揮中心規定，由學生自行負擔。

港生興奮：如期赴台遵隔離政策

「香港僑生返台關注小組」在facebook專頁上表示，支持台灣政府以每個地區的疫情透明度和具體疫情情况，決定個別優先次序，期盼盡早安排港澳境外生返台事宜。下學年將前往高雄一間私立大學進修歐洲研究課程的港生黃子龍對本報稱，他目前在香港上班，對台灣開放境外生赴台感到非常興奮和感恩，將會如期前往台灣，同時會跟隨當局隔離政策，不過目前為止他就讀的學校仍未有任何動作，簽證也未開放給港人申請，自己有點緊張。報讀台灣碩士課程、將於9月開學的港生Issac Cheng則說，之前有點擔心去不成，但離開學還有一段時間可以觀望。他表示，自己讀政治，台灣有觀察和實踐的機會。

台灣國立大學校院協會回應稱，樂見啟動分批檢疫，將會配合處理；私立大學校院協進會理事長吳永乾表示，境外生開放順序與學生來源地的疫情發展有關，如果防疫單位認為中國大陸疫情較為嚴重，現階段不適合開放，願尊重專業意見，但仍盼盡量排除政治因素。

有陸生不堪等待擬棄學位

台灣民間關注境外生議題的「境外生權益小組」在facebook批評，用「一刀切」的方式不開放陸生，涉及嚴重歧視，強調過去一周只有北京、遼寧、浙江確診本地個案，其他省份疫情控制良好，呼籲將陸生按省份分批解禁。在台攻讀博士學位的梁姓陸生透露，現時已有陸生不堪等待，準備放棄學位，也有不少師長問她是否考慮轉學海外或大陸繼續學業。世新大學的簡姓陸生也說，如果8月仍無法順利赴台，可能就會準備休學。

明報記者