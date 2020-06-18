外長通話 華促懲肇事者 印轟製衝突

外交部網站消息，王毅強調，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥善處理邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

中央社報道，蘇傑生指摘中國造成是次衝突，但最終雙方同意不會採取任何行動升級局勢，且根據雙方協定確保邊境和平與安寧。印度外交部傍晚發出聲明說，在通話中，蘇傑生就事件向王毅提出最強烈抗議，又指摘中國試圖在加勒萬河谷實控線印度一側設建築結構，成為衝突根源，批評中國採取預先籌劃好的計劃行動，直接造成這次的暴力對峙和人員傷亡。

莫迪：如被挑釁有能力回應

外交部發言人趙立堅昨在記者會亦回應事件，稱中印正通過外交和軍事渠道密切溝通，當前中印邊境地區形勢總體穩定、可控。有記者質疑，中印近期劃定加勒萬河谷範圍，而中方聲稱其歷來對該區域享有主權，趙立堅稱，衝突發生在實控線中方一側，責任不在中方。但他仍未證實中方是否有人員傷亡。

觀察者網報道，印度國防部長辛格昨在Twitter公開表態，稱對在事件中傷亡的士兵「深感不安痛苦」，印度不會忘記他們的「勇敢和犧牲」。辛格沒有提及中國，印媒《印度周刊》認為，這或許表明莫迪政府決定不讓局勢升級。

法新社報道，莫迪在電視轉播的演說中表示：「我要向全國人民保證，我們的軍人不會白白犧牲。對我們來說，國家的團結與完整是最重要的……印度希望和平，但如果被挑釁，有能力回應。」

美國之音引述美國國務院一名發言人指，美國亦密切留意中印邊界的局勢，支持有關方面和平解決衝突。