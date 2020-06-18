增31確診 逾千航班取消 北京人流車流銳減 如回年初時

95%病例普通型輕型 疫情處上升期

北京市疾控中心副主任龐星火表示，初步推斷，本次疫情由人際傳播或物品環境污染引發的感染所致。目前病例中以普通型和輕型病例為主，佔總病例數的95%。龐星火指出，疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期，不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。

6類人統一核酸檢測

目前北京市有32個街鄉鎮升級為中風險地區，新發地市場所在的豐台花鄉地區為高風險地區。當局將對新發地市場、涉疫社區相關人員，中高風險街鄉鎮常住居民，醫療機構從業人員，公共領域服務人員，已返校學生和教職員工，參與重點區域社區防控一線工作人員等6類人員統一組織核酸檢測。從13日起，已有約35.6萬人進行了核酸檢測。

昨日，營運北京開往東北的跨省長途巴士的北京四惠長途汽車站昨日站外空無一人，車站停車場內原本川流不息的長途大巴也不見蹤影。門上張貼的通知稱，從昨日起站內所有線路全部停運，直至另行通知。與四惠交通樞紐聯接地鐵一號線，亦沒有往日的擁擠；經過人流量較多的大站時，單節車廂內乘客也會在5人以下。遊客熱點天安門廣場也難見到遊客，駛經長安街的巴士，除了司機與保安外，空無乘客。

北京火車站旅客亦十分稀少。數十輛的士在站外排長龍，鮮有乘客上車。經北京到張家口打工的河北保定梁先生稱，有心理準備抵埠後會被要求隔離。他稱疫情關係令收入大減，不得不出門打工。同樣來自河北的胡小姐稱，抵京前向在京的母親詢問了北京防疫政策，也做好了北京會管控升級的心理準備。

學生料長期停課 畢業班合影道別

16日深夜，北京應急響應升至二級，全市大中小學和幼稚園均告停課。兩名清華大學紫荊志願者稱，昨日凌晨校方通知到車站勸返抵京同學，「如果同學有特殊情况沒辦法返回，學校會有過渡安排」。北京四中的學生昨亦被要求分時分段，回校收拾個人物品離開；鄧同學稱預期停課時間會很長，畢業班的學生擔心此別就難再見，因此會在校內與同學合影留念道別。

飛常準App數據顯示，截至昨日下午4時，首都國際機場取消732架次航班；大興國際機場取消406架次航班。中午才取消出差機票的張先生向本報表示，本計劃在今日出差上海，因當地防控措施可能升級，公司已取消出差計劃。中國鐵路及國航、海航、東航、南航等多家航空公司先後表示，北京進出港相關航班或列車可全額退票，免收退票手續費。

明報記者

（抗疫新階段）