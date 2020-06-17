通州徵度假村會議中心隔離 警醫進駐

兼接收涉「新發地」隔離者

通州3個新啟用隔離點分別是星湖園溫泉度假村、運河苑溫泉度假村和北京陽光國際會議中心。3間酒店除收留本區隔離人員外，亦會接受來自爆發疫情的新發地市場隔離人員，目前相關醫療團隊已入駐，昨日下午通州區區長趙磊亦走訪視察3家酒店的隔離準備工作。

記者以房客名義致電3家酒店，對方均證實酒店已不對外營業。其中運河苑溫泉度假村工作人員表示，酒店已在前幾日完成客房消毒和配套設施設置，已開始接收通州有新發地市場活動史或相關人士接觸史的人。

昨日下午，記者走訪北京陽光國際會議中心，只見酒店外的街道上，有消防車輛在往返噴灑。包括警用移動指揮車的多輛警車停在酒店外的停車場。酒店門口設有測量體溫點，有保安駐守。記者甫靠近，酒店門衛室便有警員和保安步近詢問來意；對方證實該酒店已被徵用，於上周六（13日）着手準備工作，但沒說酒店有多少被隔離者入住。

（抗疫新階段）