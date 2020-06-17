京確診5天破百 全市停課 調高應急響應 跨省客運叫停

明報記者

北京昨日通報，周一（15日）全市新增新冠肺炎確診病例27宗，全市現存本土確診個案達106宗，且均與新發地市場有關。其中西城區天陶紅蓮菜市場一名往來新發地市場的人員證實感染，西城區遂關閉市場，對人員展開排查。本報在該市場發現，周邊7個大型社區均已封閉，居民在社區內由居委會工作人員登記並組織做核酸檢查。

社區被封 居民靠手機訂糧水

由於事發突然，居民要透過手機預訂生活必需的食水和蔬菜。當地一名居民表示，收到封閉社區的通知後，居民情緒並無太大波動，自己只是趕緊向單位請假，準備做核酸檢測和執行隔離措施。有當值工作人員稱，按有關要求，被封閉社區須24小時值守。社區門崗亦恢復，禁止非小區人員進入。

昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組舉行會議，強調要嚴格管控重點地方和重點人員；嚴控高風險人員離京，已經出京的要及時通報當地，防止疫情擴散。北京四惠長途汽車站亦於今日起停班。

衛生響應級別下調10天「反彈」

此外，原定於昨晚8時召開的北京市疫情防控新聞發布會，一直延至10時許方舉行。惟通報情况與上午的消息無太大分別，隨後官方宣布再召開一場新聞發布會，會上北京市政府副秘書長陳蓓宣布，從即日起，北京市突發公共衛生事件響應級別調整至二級。此時距6月6日由二級響應下調至三級僅10天。陳蓓稱，二級響應不需停產停工，鼓勵遠端彈性辦公；不過社區會回復封閉式管理，測溫、查證、驗碼、登記後才能進入，中高風險街道鄉鎮所轄小區禁止外來人員及車輛進入，高風險街道鄉鎮轄區小區全封閉，人員只進不出。

北京市教委當晚亦發出通知，稱從今日起北京市中小學各年級停止到校上課，在京高校學生停止返校，各類型幼稚園亦停止開園。「通知」要求各學校要及時通知學生家長，同時做好線上教學的無縫銜接、心理疏導等工作，確保學生平穩進入居家學習。市教委又提醒，初三、高三年級也同步恢復居家線上教學，學校要特別關注畢業年級複習過渡的各項工作，安排發放學習資料。

（抗疫新階段）