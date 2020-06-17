楊潔篪料今晤美卿 路透：將談港局勢

路透社引述外交消息人士報道，雙方此次會晤，將可能討論包括新冠疫情應對、軍備控制、貿易、香港、朝鮮及早前互逐記者等問題。美國國務院及白宮截至昨日未正式確認會晤消息。外交部發言人趙立堅前日被問及此事時稱，沒有直接確認會晤的消息，但表示中美「外交渠道保持着溝通」。

專家：難解重大問題

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，中美現時在幾乎所有領域形成尖銳的對抗和激烈的競鬥，包括「台灣、香港、軍備競爭、意識形態、新冠肺炎的來源和擴展、中美對對方國內的顛覆或政治滲透、一帶一路、貿易、高科技」等，都是中美形成對立的重大問題。他估計，會談有可能選擇討論其中某些問題，蓬佩奧可能會重申美國與中國對立的立場，「這是比較壞的可能性」。

至於所謂關乎細節的次級問題，時殷弘舉例說 ，如中美航班復航之爭，近日達成了一定妥協；又如在執行第一階段貿易協議上，雙方都已經非常明白而且事實上接受，中國若要完全履行原來協議的承諾，客觀上沒有可能。

歐盟外長倡共同應對華挑戰 美卿致謝

另法新社報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一（15日）在歐盟27國外長與蓬佩奧之間舉行的一場視像會議上，呼籲歐美應該推動一個焦點集中在中國的雙邊對話，回應中國對歐美的挑戰。雖然歐美近年在多項國際議題上不咬弦，但博雷利說，歐洲與美國站在一起很重要，雙方都有需要合力保衛自身價值和利益。會後蓬佩奧在Twitter發文感謝博雷利，稱歐美關係對抵抗中國和其他漠視國際常規之獨裁政權造成的挑戰殊為重要。