中印士兵邊境衝突 最少20死 華斥越界挑釁 印批違協議改邊境現狀

據《解放軍報》消息，西部戰區新聞發言人張水利大校就中印邊防衝突發聲明稱，6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍「違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊」，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。聲明並沒說明雙方的傷亡人數。

西部戰區：涉事河谷主權屬中國

聲明又稱，加勒萬河谷地區主權歷來屬中國；印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議及中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情，「我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來」。中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上被問及事件時稱不了解情況，但承認雙方發生「嚴重肢體衝突」。趙敦促印度不要挑起事端。

印媒稱雙方軍官正會晤盼降溫

路透社引述印軍消息稱，在與中國的衝突中最少20人死亡。而今日印度網（India Today）早前報道，印度陸軍昨發聲明稱，一名軍官和兩名士兵死亡，印中高級別軍官正在會晤，以緩和局勢。雙方打鬥期間並無開火。報道提到，喪生軍官是一名上校。英國《每日電訊報》（The Telegraph）則引述印軍消息稱，衝突發生後，至少34名印度兵士失蹤。

中方沒透露死傷人數，不過亞洲國際通訊社（ANI）稱，中方有43人死傷。Twitter帳號「News Line IFE」早前指，解放軍5死、11傷；這一傳聞一度在內地網絡流傳，後遭刪除。路透社昨引述印度外交部表示，衝突是中國試圖「單方面改變事發地點現狀」造成的，又稱如果中國遵循事先達成的緩解緊張局勢的協議，雙方傷亡本可避免。

印媒稱解放軍43死傷

英國廣播公司（BBC）中文網報道，中印自上月起在加勒萬河谷至班公湖一帶對峙，這是兩國1962年開戰的地方。兩國有超過3440公里的邊境線，對界線長期存在分歧，過去數十年的多輪談判都未能解決爭端。中新網昨引述西藏軍區消息，近日，在海拔4700米的念青唐古拉山脈南麓，西藏軍區某旅舉行了一場實彈演習，多個兵種力量組成聯合戰鬥群，全方位錘煉高原部隊聯合作戰能力。

專家：解結比洞朗事件更難

南海研究院副研究員彭念對本報表示，今次是自1962年中印戰爭以來最嚴重的衝突，也是2017年中印洞朗事件的延續，說明印度仍在不斷對中國施壓，而兩國危機管控機制並沒起到作用，預計未來會給中國帶來極大壓力，畢竟是死了人，估計解決起來會比洞朗事件要漫長和艱巨得多，特別是在中美關係轉差和疫情尚未完全受控的情况下，「恐怕美國會介入」，不過他相信，未來可待事件平息，再由最高領導人出面解決，「就像（2018年）邀印度總理莫迪訪問武漢一樣」。

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