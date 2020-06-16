何享健靠集資5000元起家

美的是佛山順德明星企業，也是內地知名電器品牌，現年78歲的何享健是當地最大的企業家。《新京報》報道，1968年，何享健帶領23名居民集資5000元創辦「北滘街辦塑料生產組」，這是內地家電巨頭「美的」的前身。

1980年，美的自行研製生產出第一台金屬風扇，標誌着美的從此進入家電製造業。1981年，「美的」商標正式註冊使用。1993年通過推行企業內部股份制改革，美的電器股票在深圳證券交易所掛牌上市，成為第一家中國證監會批准、由鄉鎮企業改制而成的上市公司。

2012年開始何享健退居二線，除了掛著美的集團控股股東的頭銜，他把更多精力放在慈善事業；2014年發起成立何享健慈善基金會，捐出4億元作為首批項目運作基金。3年後，他又公布了60億元的慈善捐贈計劃。在2018年福布斯中國慈善榜中，何享健家族以10.9億元現金捐贈總額名列第二，第一是恒大集團的創辦人兼董事局主席許家印。