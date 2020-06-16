5匪入屋挾持 美的老闆獲救 中國第6富豪 疑犯傳攜炸藥

內地富豪何享健居於佛山順德君蘭國際高爾夫生活村，他在家中遭攜帶槍支及炸藥賊人挾持的消息，前晚在內地網絡流傳。網絡傳言稱，賊人攜有槍支及疑似炸藥，更有網帖稱，何享健兒子何劍鋒從別墅旁邊的河中游泳到河對面報警。美的官方微博昨在轉發警方通報時留言稱，感謝公安，媒體和社會各界的關心。

2020福布斯全球億萬富豪榜顯示，何享健家族以216億美元財富位列全球第36位，騰訊網「棱鏡」欄目報道，佛山警方通報所稱的事主何××，確是富豪何享健。警方通報中，未透露疑犯的身分及作案動機。

網傳營救片段屬廣西另一案

據何的鄰居稱， 他們當天下午5點多在家中被警方撤離，隨後安排入住附近酒店，理由是「為了保證他們的安全」。一名業主稱，何家出事後，警方與疑犯一直在談判。何宅另外一側的別墅被警方暫時借用。

有業主證實，警方封鎖小區後，不准任何人隨便進出。有業主需要外出辦事或者接送孩子，經過與警方、物業協調後，業主用身分證登記完個人信息，才獲准出入。

昨日，多條短片在內地網絡流傳，其中有民警持槍戒備，並有警員從一別墅將疑犯押出的畫面。不少網民將此當成是警員營救何享健的短片。不過，經本報核實，這是今年6月，廣西玉林市警方處理一宗男子搶劫殺人後挾持勒索的畫面。

有網絡傳言稱，何享健兒子何劍鋒游泳過河，游到對岸的高爾夫球場報警求救，這一細節未得到美的員工或小區業主確認。有小區業主表示，何劍鋒已經年過五旬，不知是否有此體力游過那條河，「即便是游過去了，手機恐怕已經浸水無法使用了」。

美的高層住同一生活村 保安惹憂

何享健的別墅在美的集團君蘭國際高爾夫生活村，該社區由美的房地產公司開發，不少美的高級管理層也居住於此。 該社區位於佛山市順德區北滘鎮，是當地知名高級別墅區，距離美的集團總部大樓僅數百米。

事發後，何享健宅邸的保安水平令人關注。對於社區保安，業主各有說法。該小區共有3個出入口，均有保安亭看守。

有業主認為，小區保安不錯，從那些別墅經常大開的門戶和低矮的圍牆可以看出，小區的保安水平值得信任。不過，亦有業主認為小區保安差，主要是因為外人進入小區比較隨意，保安一般不會嚴格審查。另有業主稱，當有新業主購買該小區別墅，在重新翻修時，建築工人可進出自如。

挾持事件發生後，昨日何宅正門的保安亭加強保安。據媒體觀察，一般人未經允許，很難從正門進入何宅；不過，別墅側邊及後面球場則無人看守。