63年首次 廣交會網上開幕「直播賣貨」

官網選看直播 具配對洽談功能

綜合中新網、南方網等內媒報道，本屆網上廣交會設置50個展區，分16大類參展商品，包括電子及家電、照明、五金工具、建材、日用消費品、禮品等，展品超過200萬種。值得注意的是，本屆廣交會免費對參展商和採購商開放。

更新升級後的廣交會官網具備網上展示、展商推介、供採配對、線上洽談等功能。參會者可以通過搜索查詢產品或企業，參觀企業虛擬展位。

以前的面對面洽談，今年則變成展商「直播賣貨」。在廣交會官網的展商直播大廳，同一時間可有5000多場直播。為應對網絡展會這一全新模式，不少參展商在公司總部設立多個直播間，24小時分3更推介產品。如格力電器、廣東格蘭仕集團、珠海普樂美廚衛等多個企業，就針對全球採購商，提前採用競爭上崗、層層選拔等方式選出或培訓外語主播，組成專門的直播團隊來做「雲展銷」。

參展商選拔主播 輪更24小時直播

廣交會被譽為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」，自1957年創辦以來從未中斷，近年來每屆廣交會參展企業約2.5萬家，到會境外採購商約20萬人。