適逢習生日 黨報：習思想是21世紀馬克思主義

《學習時報》曾在2018年5月18日馬克思誕辰200周年之際，刊發何毅亭的同名文章〈習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀馬克思主義〉，昨刊出的文章顯然是在目前國際競爭摩擦呈上升之勢而寫。文章開頭引述習近平在紀念馬克思誕辰200周年大會上的講話：「馬克思給我們留下的最有價值、最具影響力的精神財富，就是以他名字命名的科學理論——馬克思主義。」

作者為習老鄉 被視作「文膽」

文章稱，習思想成為「21世紀馬克思主義」，主要根據3個條件，包括研究對象是「21世紀全球最偉大的中國樣本」；理論價值「為解決人類共同難題提供中國方案及智慧」；實踐成效成為「世界社會主義走向振興的中流砥柱」。文章稱，科學社會主義從來不會在喧囂圍剿中宣判失敗，「只要中國社會主義不倒，社會主義在世界將始終站得住。」何毅亭是習近平陝西老鄉，被外界認為是習的「文膽」。

習近平祖籍河南鄧州，籍貫陝西富平，1953年6月15日生於北京。去年習近平生日適逢外訪塔吉克，俄羅斯總統普京專程到其下榻酒店當面祝賀。普京向習近平贈送俄羅斯冰淇淋，習近平回贈中國茶葉。在2016年習生日當天，亦獲印度總理莫迪發微博祝福。

官媒未見慶生 多網民轉發文章

今年習近平在國內過生日， 雖然各官媒未見有關習近平生日的報道，但在微博和微信朋友圈，有不少網民貼出《學習時報》上述文章，疑似為其慶祝生日。