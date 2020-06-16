京增36確診 市民憂年初蕭條再臨 防疫升級 「北京消費季」中止

國家衛健委昨通報內地新增本土確診39宗，其中北京36宗，河北3宗。而北京衛健委亦證實新增確診病例涉及北京8個城區，此波疫情確診患者已達79宗。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強分析，從連日來持續增加確診病例的情况來看，病例可能還會增加，因此需高度重視，加強篩查。

京22地區列中風險 一列高風險

疫情反彈，昨北京再有12個地區上調為疫情中風險地區。此前，北京已有10個中風險地區及1個高風險地區。

國家衛健委表示，目前北京疫情防控形勢仍十分嚴峻，疫情防控工作仍然存在不確定性。昨日起，北京封閉最先爆發疫情的豐台新發地市場附近11個社區及海淀玉泉東路10個社區，並啟動戰時機制，要求社區內約9萬居民作核酸檢測。

新發地菜販：遷新場盡失舊客

受此影響，上述社區附近街道昨行人寥落，而當局則在社區重新啟動防控崗位，警方亦派出大量警力，沿被隔離社區、被封閉社區出入口外拉隔離帶，禁止無關人員進出。從北京各醫療機構抽調的衛生防疫人員，則穿防護服進入社區為居民採集咽拭子。有執勤人員稱，接到的指令是對社區實行24小時封閉；居民需待核酸檢驗合格後，方有進出資格。

的士司機馮先生對此次疫情反彈表示無奈，他稱本月6日才開始恢復營業。「之前因為疫情沒什麼活，家裏也不同意我跑（駕的士）。就乾脆在社區作疫情防控志願者，這才把社區外的帳篷拆了，昨天就又支上了。」他稱需要視情况重新評估是否還要繼續駕的士。在新發地從事蔬菜批發的王先生對本報表示，市場封閉後，他只能在新發地市場為商戶新闢的銷售場地持續營生。但不能跟此前相比，「現在很多老主顧都不來這邊買菜了。」多名受訪者均表示，因疫情反彈，擔心當局再推出更嚴厲的防疫措施，使營商和生活環境再回到年初時候，如此，營生將更加艱難。

京全市逐戶走訪確認接觸史

為加強防疫，北京已推出多項嚴厲措施，除禁止新發地密切接觸者14天內不回公司上班外，亦在全市範圍內要求轄區網格員以「敲門走訪」的形式，確認和登記轄區居民的活動接觸史。而在商業層面則停止開放文娛場所，對重點地區的餐廳、髮廊限流。為恢復疫後經濟，才於本月6日啟動的「北京消費季」已被北京商務局通知取消或推遲一切現場各種形式的發布會、現場展賣等促銷活動。

因防疫不力， 經北京市委常委會14日下午研究，給予豐台區副區長周宇清周宇清免職處理。此外，經豐台區委常委會研究，給予豐台花鄉黨委書記王華免職處理；責令有關單位免去張月琳新發地農產品批發市場總經理職務。

明報記者

（抗疫新階段）

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