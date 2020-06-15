溫嶺爆炸19死 國務院掛牌督辦

浙江台州下轄的縣級市溫嶺市，G15瀋（陽）海（口）高速溫嶺大溪段13日下午發生槽罐車爆炸事故。中新網報道，台州市委宣傳部披露，事故已造成19人遇難，172人住院治療。其中重傷人員24名，目前生命體徵平穩。受傷人員在台州市恩澤醫院、溫嶺市第一人民醫院等6家醫院治療。

醫院：7人燒傷面積九成或以上

溫嶺市第一人民醫院副院長蔡海軍介紹，該院共收治病人79人，其中危重症14人，重症3人，年齡最高的重症患者94歲，部分病人燒傷面積達95%。蔡海軍表示，重症病例以男性為多，年齡最高有94歲，年齡 最小30多歲。他解釋，燒傷面積95%以上即意味基本全身都燒傷，該院收治燒傷面積達90%以上病人有7個。

事故發生後，《浙江日報》報道，浙江省委書記車俊及省長袁家軍分別作出批示，要求台州市和溫嶺市科學組織現場施救，全力搶救受傷人員，迅速搜救被困人員。袁家軍13日晚連夜趕赴事故現場，協調部署搶險救援及善後救治工作。 昨日，大規模搜救已初步結束，兩名槽罐車司機仍然失聯。

另據央視，國務院安全生產委員會決定對事故查處實行掛牌督辦，督促各方壓實安全生產責任，進一步加強危險貨物運輸全鏈條安全監管，健全完善聯合執法機制，推進企業切實落實安全生產主體責任，防範化解重大安全風險。

事故附近的良山村地處G15瀋海高速大溪段入口附近，全村約有兩千人，村民說，這次爆炸是飛來橫禍。昨日，爆炸點方圓幾百米的民居和公共設施已淪為一片瓦礫。中國農業大學理學院應用力學系教授撰文稱，普通液化氣罐車一般是10噸，10噸液化氣全部燃燒相當於100噸三硝基甲苯（TNT）炸藥。一公斤TNT炸藥差不多能炸毀一棟兩層樓房。一顆手榴彈含有TNT炸藥約50克，100噸TNT相當於兩百萬個手榴彈一齊投出去爆炸的威力。