澳親中智庫涉違國家利益 資助被凍

澳媒《每日電訊報》和《先驅太陽報》報道，澳洲總理及內閣辦公室、國防部和外交部將在今年財政年度結束、即6月30日後，停止資助「中國事務」。澳洲司法部長波特（Christian Porter）也表示，雖然本來已同意資助該智庫，但他目前正重新評估。報道列舉促使澳政府暫停資助的原因，包括「中國事務」於2018年要求多名國會議員推動澳洲與中國簽訂「一帶一路」投資計劃備忘錄，以及智庫共同創辦人兼總監雅各布森（Linda Jakobson）公開反對「外國影響力透明法」立法。

此外，「中國事務」曾以研究考察的名義組團，招待多名澳洲國會議員前往中國，並與中國官員及與統戰部關係密切的智庫「中國與全球化中心」主管會面。

近半經費澳政府資助

《先驅太陽報》報道，「中國事務」在2015年起收取來自5個政府機構、約186萬澳元（約990萬港元）資助，獲資助經費有47.76%由澳洲政府提供。

該智庫的其他主要經費來源還包括與中國有龐大業務往來的英澳合資礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto），以及以接待中國遊客為主的博彩公司星際娛樂集團（Star Entertainmnet Group）。