重慶副市長兼公安局長涉違紀被查

公開資料顯示，鄧恢林現年55歲，湖北武漢人。2017年7月上任重慶公安局黨委書記，兼市委政法委副書記，一個月後任市公安局長，2018年1月任重慶市副市長。他的仕途在湖北起步，2010年至2014年歷任湖北宜昌市委常委、政法委書記、公安局長，2014年10月升任湖北公安廳副廳長。在赴重慶前，他從湖北調任中央政法委辦公室主任，兼反分裂指導協調室負責人兩年。

昨官方宣布鄧恢林落馬，也首次披露他曾擔任中央政法委反分裂指導協調室負責人。

鄧恢林最後一次露面是在三天前。《南方都市報》援引重慶公安局官方新媒體「平安重慶」消息，6月12日，鄧恢林主持召開重點建議督辦會。

3任公安局長落馬

此前，後調任廣東的前重慶公安局長朱明國，2013年在廣東省政協主席任上落馬，後因受賄逾億被判死緩。前常務副局長文強，被前書記薄熙來主政期間作為「打黑」典型受查，後被處死。「打黑」的主要執行者王立軍，2012年進入美國駐成都總領事館，同年被判囚15年。鄧恢林的前任、接替王立軍的何挺於2017年3月受查，同年6月遭免去公安局長職務。