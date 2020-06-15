武漢領骨灰盒達3.6萬 美研究稱華瞞報死數

估算2月初武漢已有7000死

「News Medical」網站報道，上述研究估算，截至2月7日，武漢新冠肺炎的死亡人數就已經達7000，按照死亡率2.5%至10%來計，感染人數或在大約30萬至127萬之間。當時官方發布的死亡率為3.14%，病亡及感染數分別是545和13,603。

研究指，武漢8個火葬場從1月25日起從原本每日4小時改為24小時運作；以約900萬人口城市正常情况下日均死亡136人來計，每日增加6倍的運作時間可使全市每日火化量增至約816具遺體。武漢並自2月19日起從外地調來殯葬業人員和40個移動焚化爐，這些火化爐最多每天可火化2100具遺體。

研究並追蹤骨灰盒派發量，從火葬場滿負荷運作至3月23日，根據家屬領取的骨灰盒數量，當時武漢總死亡人數為3.6萬，是當日官方公布的2524人的10倍以上。

（抗疫新階段）