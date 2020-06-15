國家衛健委：京病毒來自歐洲

「時代財經」報道，曾光表示，國家衛健委和中國疾控中心的專家隊伍已經介入，而且已經分離出病毒基因，「基因測序的初步結果顯示，病毒毒株不像是國內流行的類型」。央視報道，北京市疾控中心楊鵬更進一步表示，通過全基因組測序發現病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。

曾光說，這次考驗可能是全國疫情相對平靜後最大的一次考驗，「如果處理不好，會形成第二波疫情」。

專家：海鮮肉類或工作人員為感染源

中紀委國家監委網站消息，中疾控專家吳尊友表示，初步判斷，北京突然出現本土新冠疫情有兩種可能，一是批發市場內被病毒污染的海產品或肉類是源頭。海外被污染的產品運到北京市場，工作人員接觸這些產品就會被感染。第二是新發地批發市場人流量非常大，出入市場的人是傳染源。

吳尊友稱不能因為在切割進口三文魚的砧板中檢測到新冠病毒，就下結論說三文魚就是傳染源。接觸到砧板的所有人或物品都有可能。正常自然界的魚身體內是不會帶冠狀病毒。但魚被捕撈後，如果處理的工人感染新冠病毒，可能導致魚的表面被污染。

（抗疫新階段）