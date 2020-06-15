京再增44確診 30人新發地工作 多省要求14日內訪京者隔離

明報記者

在連續56日無新增新冠肺炎確診病例後，北京從上周四（11日）起，48小時內接連新增7宗確診；上周六（13日）新增確診36宗、無症狀感染者1宗。新增44宗確診病例後，鑑於疫情防控形勢頗為嚴峻，北京多個區縣已恢復公共衛生事件二級響應，亦要求轄區居民凡家人近期有新發地市場行經史者，統一進行核酸檢測。

本土病例38宗 3個月來最高

據國家衛健委消息，上周六內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例57宗，其中境外輸入病例19宗（廣東17宗，上海1宗，重慶1宗），單日本土病例38宗（北京36宗、遼寧2宗），為3個月來最高。

昨中午，北京市召開疫情防控發布會，披露北京36宗確診個案的流行病學調查詳情。北京36名確診病例，均與新發地市場有關，其中27人是新發地員工。至昨下午，北京市再度召開疫情防控發布會，通報昨日凌晨零時至上午7時的8名確診個案及流行病學調查。除1人調查尚未完成外，其餘7人均與新發地有交集，其中3人同為新發地工作人員。

兩人4日現病徵 均未就醫

北京市疾控中心專家楊鵬表示，新發地病毒溯源仍在調查，但通過基因組測序發現，此波疫情的毒株與之前國內分型完全不同，是從歐洲方向輸入（另見稿）。最新流行病學調查資料顯示，官方通報的43歲保定籍男子和27歲江西籍女子同為新發地工作人員，在本月4日時均有頭疼、乏力等症狀，但兩人均未就醫。直至本月12日集中核酸檢測後，才被確認為確診者。這意味着北京此次疫情反彈的傳播時間應該早於6月11日。

疫情防控反彈，使新發地所在的北京豐台花鄉地區在前日被上調風險等級為「中級」後，在昨日再次上調至「高風險」地區。而國務院疫情風險登記查詢小程序顯示，除13日已被升級為中風險地區的北京市豐台區西羅園街道、西城區樂壇街道、房山區長陽鎮外，北京市大興區林校路街道、高米店街道、西紅門鎮，豐台區太平橋街道、盧溝橋街道、新村街道，西城區金融街街道亦被列為中風險地區。

鑑於疫情影響，6月13日和14日，河北遷安和定州、內蒙古通遼、天津濱海新區和薊州區、遼寧省、江蘇蘇州、山西呂梁、黑龍江大慶及哈爾濱等地疾控中心接連發出提醒和排查公告：如非必要，市民近期不要前往北京市。新疆哈密、內蒙古通遼、雲南昆明、山東濟南、及整個四川省，均對過去14日來自北京中高風險地區的抵埠者實施隔離14日的措施。而自京低風險地區抵埠人士，則須提供核酸證明或健康碼等證實安全後，才可入住酒店。

（抗疫新階段）

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